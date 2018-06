Etiopia: esplosione a comizio neopremier

ADDIS ABEBA, 23 GIU - Alcune persone sono rimaste ferite oggi ad Addis Abeba in seguito ad una esplosione durante un comizio del nuovo premier riformista etiope Abiy Ahmed. Il capo del governo aveva appena finito il suo discorso a piazza Meskel nella capitale e stava salutando i suoi sostenitori quando é avvenuta la deflagrazione. La tv statale parla per il momento di "qualche ferito". Le immagini trasmesse dalle tv mostrano Abiy Ahmed mentre viene scortato via dalla piazza dalle sue guardie del corpo. La polizia ha aperto un'inchiesta e per ora l'attentato non é stato rivendicato.