Spiegel,per Merkel è il tempo della fine

BERLINO, 23 GIU - "Endzeit", "il tempo della fine". La copertina dello Spiegel, uscito oggi in Germania, mostra le mani di Angela Merkel, nella posizione con la quale viene ormai ironicamente da anni identificata (con gli indici e i pollici congiunti), e una clessidra che indica lo scadere del tempo che si avvicina. I media tedeschi aprono oggi sul rischio sempre più pressante di un fallimento del vertice sui profughi, che dovrebbe salvare il governo Merkel, dall'ultimatum di Horst Seehofer. "Per Merkel, il tempo passa...", titola Sueddeutsche Zeitung. Bild fa un parallelo con il calcio: "guerra dei nervi per Loew e Merkel".