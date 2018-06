Netflix: capo comunicazione silurato

(v. 'Netflix: capo comunicazione lascia...' delle 00.03) NEW YORK, 23 GIU - Il capo della comunicazione di Netflix, Johathan Friedland, scivola sulla 'N-word', 'nigger', e lascia il colosso della tv in streaming. Friedland - che ha annunciato la sua uscita da Netflix dopo sette anni - avrebbe usato la parola che rappresenta uno degli insulti peggiori d'America "in almeno due occasioni, mostrando un'inaccettabile scarsa consapevolezza razziale e sensibilità", spiega l'amministratore delegato di Netflix, Reed Hasting, in una comunicazioni ai dipendenti riportata dai media americani.