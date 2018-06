Conte, superare regolamento Dublino

ROMA, 24 GIU - "Superare completamente regolamento di Dublino". Il premier Giuseppe Conte annuncia, prima del vertice informale europeo di Bruxelles, la proposta italiana sui migranti. La proposta italiana - ha detto Conte - mira a "una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo" legato "ad un quadro emergenziale" quando invece vogliamo una gestione "strutturale", afferma il premier Giuseppe Conte arrivando al vertice informale europeo a Bruxelles. "Sono appena arrivato a Bruxelles - si legge poi in un tweet dello stesso Conte - per portare la proposta italiana sul tema immigrazione: European Multilevel Strategy for Migration. L'Italia in Europa è chiamata ad una sfida cruciale. E vi garantisco - ha assicurato - che sarà un radicale cambio di approccio sul tema".