Macron, mai dimenticare i valori dell'Ue

BRUXELLES, 24 GIU - "Non ci dimentichiamo mai chi siamo e da dove veniamo, non ci dimentichiamo mai i nostri principi e i nostri valori e su questo punto sono" irremovibile, e cerchiamo "l'efficacia" nelle soluzioni "perché siamo garanti della coesione dei nostri popoli". Così il presidente francese Emmanuel Macron, arrivando al minisummit a Bruxelles. "Dobbiamo trovare una soluzione europea sui migranti - ha detto Macron - e si costruirà solo attraverso la cooperazione dei Paesi dell'Ue, che si tratti di una collaborazione a 28 o tra più Stati che decidono di andare avanti assieme. Questo richiede la responsabilità di ciascuno e spirito di solidarietà per condividere il peso che alcuni Paesi conoscono".