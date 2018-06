Ucraina: attacco a campo Rom, 1 morto

ROMA, 24 GIU - Un morto e diversi feriti: è il bilancio dell'attacco di un gruppo di persone a volto coperto contro un campo Rom nei pressi di Leopoli, in Ucraina. Lo riferisce la Bbc. La vittime è un giovane di 24 anni, morto per le ferite da coltello. Altre 4 persone, tra le quali un ragazzino di 10 anni, sono rimaste ferite. L'assalto, a colpi di armi bianche, è scattato poco prima della mezzanotte. Si tratta solo dell'ultimo episodio di questo tipo in Ucraina contro la comunità Rom. Sette sospetti - tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni - sono stati fermati, insieme a un 20enne, considerato la 'mente' dell'assalto.