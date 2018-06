Solo 13% donne in nuovo parlamento turco

ISTANBUL, 25 GIU - Saranno appena il 13% le donne nel nuovo Parlamento eletto ieri in Turchia. In base alla lista provvisoria dei deputati eletti, che verrà ufficializzata venerdì dalla Commissione elettorale suprema (Ysk) dopo aver esaminato eventuali ricorsi, le donne che hanno conquistato un seggio nell'Assemblea nazionale di Ankara sono 78 su 600, 4 in più della precedente legislatura, dove però gli scranni disponibili erano 550. A portare la metà della deputate in Parlamento è l'Akp del confermato presidente Recep Tayyip Erdogan (39), partito di maggioranza relativa, seguito dal filo-curdo Hdp (19) - che ha però la quota più alta in percentuale - e dai socialdemocratici del Chp (14). Appena 3 a testa saranno le parlamentari dei nazionalisti del Mhp e del Buon partito di centro-destra, guidato dall'unica donna che era candidata alla presidenza, l'ex ministra degli Interni Meral Aksener.