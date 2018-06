Usa: fast food puntano su robot

NEW YORK, 25 GIU - I fast food americani faticano a trovare dipendenti e cosi' puntano sui robot. E' il caso di John Miller, amministratore delegato e fondatore di CaliBurger, che non riesce a trovare persone che vogliono lavorare per lui e si e' rivolto a Flippy, un robot che gira gli hamburger e pulisce la griglia. Entro fine anno Miller prevede di utilizzare Flippy in 10 dei 50 ristoranti della catena, ma non intende licenziare il personale umano, che invece si dedicherà ad altri compiti meno faticosi. Ad aprile secondo i dati del Dipartimento del lavoro Usa il settore alberghiero ha registrato 844 mila posizioni vacanti, e i livelli di disoccupazione nella ristorazione sono al minimo storico del 6%. Inoltre, l'occupazione nella ristorazione è aumentata dagli 1,6 milioni del maggio 2013 agli 11,9 milioni del maggio 2018. "Non ho mai visto un mercato del lavoro così duro", ha detto Scott Murphy, chief operating officer di Dunkin 'Donuts: "Passiamo molto tempo ad addestrare le persone e un mese dopo se ne vanno".