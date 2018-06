Brexit: Bmw teme dover chiudere in Gb

NEW YORK, 25 GIU - Bmw avverte: potrebbe essere costretta a chiudere i suoi stabilimenti in Gran Bretagna se non potra' importare rapidamente e in modo affidabile componenti dall'Europa continentale dopo la Brexit. Lo afferma il manager della casa tedesca Stephan Freismuth, secondo quanto riporta il Financial Times. ''Abbiamo sempre detto che avremmo fatto del nostro meglio e ci saremmo preparati a tutto, ma se alla fine la catena di forniture si ferma al confine allora non possiamo produrre i nostri prodotti in Gran Bretagna'' dice Freismuth. L'avvertimento segue quello di Airbus che ha messo in guardia nei giorni scorsi che potrebbe essere costretta a lasciare la Gran Bretagna se la Brexit rendesse non competitive le sue attivita'.