Ex presidente Bush presenta Sully

(ANSA-AP) - KENNEBUNKPORT (MAINE), 26 GIU - L'ex presidente USA George H.W. Bush presenta su Twitter un nuovo componente della famiglia: Sully, un cane labrador retriever giallo 'di servizio'. L'animale, infatti, è stato addestrato ad aprire porte, raccogliere oggetti, chiedere aiuto in caso di necessità e a svolgere altre piccole incombenze. Il 94enne ex presidente e il suo nuovo compagno hanno immediatamente trovato un feeling, si legge in una nota, corredata da una immagine di Sully seduto ai piedi di Bush e dell'ex presidente Clinton, in visita proprio il giorno dell'arrivo del cane nel complesso della famiglia Bush sulla costa del Maine. L'anziano presidente è costretto a utilizzare una sedia a rotelle e uno scooter elettrico a causa del morbo di Parkinson che lo affligge da tempo. Sully, che ora ha anche il suo account Instagram, è stato addestrato dai VetDogs americani, un'organizzazione non profit che fornisce 'cani da servizio'.