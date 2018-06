Turchia: presto espulsione italiana

ISTANBUL, 26 GIU - Sarà trasferita entro stasera da Batman al centro di identificazione ed espulsione per stranieri di Gaziantep, nel sud-est della Turchia, Cristina Cattafesta, l'italiana fermata domenica scorsa dalla polizia nella stessa regione a maggioranza curda, dove era giunta come osservatrice elettorale per l'Hdp. Dopo il trasferimento, verranno avviate le procedure per l'espulsione, che tuttavia non hanno tempi certi. L'espulsione sarà quasi certamente accompagnata da un divieto di rientro in Turchia. Lo ha detto alla'ANSA Sirin Sen, l'avvocato turco che ha assistito la donna dopo il fermo a Batman. Il legale conferma inoltre che le indagini penali nei confronti di Cattafesta per le accuse di propaganda terroristica a favore del Pkk risultano archiviate.