Pensione d'oro a torturatore franchista

MADRID, 26 GIU - Il nuovo ministro degli interni socialista spagnolo Fernando Grande Marlaska ha confermato oggi che l'ex-commissario di polizia Antonio Gonzalez Pacheco, detto 'Billy El Nino', 72 anni, considerato uno dei torturatori della dittatura franchista, riceve una pensione del 150% grazie a 4 medaglie ricevute fra il 1972 e il 1982. Le sevizie attribuite a Pacheco sono coperte dalla legge di amnistia generale per i crimini del franchismo votata nel 1978 nella transizione fra dittatura e democrazia dopo la morte nel 1975 del 'generalissimo' Francisco Franco. Il mese scorso il leader di Podemos Pablo Iglesias ha denunciato nel Congresso dei deputati davanti a diverse vittime del torturatore franchista le sevizie che infliggeva ai detenuti. Al termine dell'intervento Iglesias non aveva potuto trattenere le lacrime. Pacheco è incriminato per le torture inflitte a almeno 13 cittadini argentini dalla magistrata di Buenos Aires Maria Servini, che ha chiesto la sua estradizione, respinta.