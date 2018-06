Mike Pence inizia tour in America Latina

ROMA, 26 GIU - Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha iniziato oggi il suo tour in America Latina, nel quale visiterà Brasile, Ecuador e Guatemala e che avrà come focus principale la crisi in corso in Venezuela. Lo riporta il sito Infobae. Pence è arrivato questa mattina (ora locale) a Brasilia, prima tappa del suo viaggio di quattro giorni nel quale sono previste riunioni con il presidente brasiliano Michel Temer e il capo di Stato ecuadoriano Lenin Moreno, secondo quanto confermato da funzionari della Casa Bianca. Pence e sua moglie, all'arrivo alla base aerea della capitale brasiliana, sono stati accolti da una delegazione del ministero degli Esteri del Paese sudamericano e dall'ambasciatore Usa. "Il vicepresidente ringrazierà i nostri alleati per le azioni realizzate per isolare il Venezuela economicamente e diplomaticamente, ma chiederà loro anche di fare di più", hanno spiegato da Washington.