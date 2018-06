Usa, cane poliziotto scova 10 mln droga

NEW YORK, 26 GIU - La polizia di Chicago ha sequestrato un carico di marijuana del valore di dieci milioni di dollari grazie ad un' unità cinofila. Jayda, questo il nome del cane dal fiuto eccezionale, ha infatti annusato l'odore dell' 'erba' dopo che gli agenti hanno fermato un uomo alla guida di un pickup sospettato di traffico di narcotici. All'interno del veicolo erano nascosti quasi 700 kg di pacchetti contenenti appunto marijuana. Sempre secondo gli agenti, il carico era destinato alla California. Come premio per il lavoro svolto, la polizia ha voluto ringraziare Jayda condividendo sui social media una foto in cui sta orgogliosamente seduto tra i pacchetti di marijuana.