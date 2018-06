WASHINGTON, 26 GIU - Una "vittoria enorme per il popolo americano e per la Costituzione". Così la Casa Bianca descrive la decisione oggi della Corte suprema che conferma il bando emanato dal presidente Usa Donald Trump contro gli arrivi da alcuni paesi musulmani e mette fine ad una battaglia legale cominciata di fatto all'indomani dell'emanazione del provvedimento. La Casa Bianca parla inoltre di questo come un "momento di forte rivincita, dopo mesi di commenti isterici dai media e dai politici democratici".