Cina-Usa: capo Pentagono a Pechino

PECHINO, 27 GIU - La visita in Cina del segretario alla Difesa Usa Jim Mattis "contribuirà ad allentare le tensioni e a promuovere la fiducia reciproca": lo ha detto a Pechino il ministro della Difesa Wei Fenghe, accogliendo l'illustre ospite. Wei e Mattis, dopo la cerimonia di benvenuto e l'ispezione della guardia d'onore, hanno avuto colloqui e scambiato opinioni su questioni di interesse comune, in base al resoconto dei media locali. E' la prima visita di Mattis da capo del Pentagono in Cina e la prima dal 2014 per un segretario alla Difesa, secondo il Dipartimento della Difesa americano. Mattis ha affermato alla vigilia di essere pronto ai colloqui e di "voler ascoltare molto", forte di un'agenda ricca di temi tra gli scenari sulla penisola coreana, i rapporti bilaterali scossi da mar Cinese meridionale e Taiwan, le cui relazioni con Usa irritano Pechino. In giornata Mattis vedrà tra gli altri il presidente Xi Jinping, Commander-in-chief e capo della Commissione centrale militare.