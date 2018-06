Polemiche in Francia per battuta Macron

PARIGI, 27 GIU - Fiume di reazioni più o meno polemiche in Francia per la battuta pronunciata ieri da Emmanuel Macron in occasione della visita in Vaticano da Papa Francesco. Al termine dell'udienza, il presidente francese presenta al Pontefice, uno ad uno, la moglie Brigitte e i membri della sua delegazione. Quando però arriva il turno del ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, i toni del quarantenne leader della Francia si fanno però decisamente meno protocollari. Insistendo dinanzi al Santo Padre sulle origini bretoni del capo del Quai d'Orsay, Macron scherza: "Ci sono bretoni dappertutto...". Nelle immagini catturate dalle telecamere, papa Francesco non sembra cogliere lo scherzo. Macron si ostina quindi a ripetere il concetto, fino a pronunciare quella che Oltralpe in molti considerano una frase di troppo: "I bretoni - insiste Macron - sono la mafia francese". La battuta ha suscitato oltralpe reazioni diverse: molti ritengono che sia stata un'uscita di cattivo gusto, altri l'hanno commentata scherzosamente.