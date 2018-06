MOSCA, 27 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin vedrà oggi il consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton, in visita a Mosca. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Non possiamo vantarci dell'intensità dei nostri contatti bilaterali e quando avvengono li utilizziamo per uno scambio di opinioni sulle questioni internazionali", ha detto Peskov, che ha sottolineato come verrà affrontato anche il "triste stato" dei rapporti Usa-Russia. Lo riporta la Tass.