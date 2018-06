BRUXELLES, 27 GIU - "Sempre più persone stanno iniziando a credere che solo un'autorità con il pugno duro, anti-Europea e anti-liberale possa fermare l'immigrazione illegale. Se la gente crede questo allora può credere a tutto quello che gli viene detto. La posta in gioco è molto alta ed il tempo è poco". Così in un tweet il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk mette in guardia contro le facili soluzioni al problema migranti alla vigilia del Consiglio europeo.