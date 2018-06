Abu Mazen a William, 'vogliamo la pace'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - "I palestinesi sono seri nel voler raggiungere la pace con Israele in modo che i due paesi possano godere di sicurezza e stabilità nel confini del '67". Lo ha detto - ribadendo il sostegno alla soluzione a due Stati - il presidente Abu Mazen che ha da poco incontrato a Ramallah il principe William nella sua prima visita in Cisgiordania. "Vogliamo raggiungere la pace attraverso i negoziati e - ha aggiunto, secondo la Wafa, Abu Mazen - la nostra posizione non è cambiata da molto tempo". Abu Mazen si è poi augurato che il duca di Cambridge possa tornare "quando il popolo palestinese avrà raggiunto l'indipendenza". "Crediamo che questo incontro rafforzi l'amicizia tra i nostri due popoli. Abbiamo sempre bisogno - ha aggiunto Abu Mazen - del sostegno del popolo britannico alla nostra giusta causa". Dopo aver visto Abu Mazen, William parteciperà, tra l'altro, ad un incontro, sempre a Ramallah, con esponenti della cultura palestinese.