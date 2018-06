Galapagos: erutta vulcano, 50 evacuati

ROMA, 27 GIU - L'Ecuador ha evacuato ieri 50 abitanti dell'isola Isabela, nell'arcipelago delle Galapagos, e ha dichiarato un'allerta arancione per l'eruzione del vulcano Sierra Negra. Lo ha riferito la Segreteria di Comunicazione (Secom) del Paese, citata da media locali. "Come misura preventiva, sono stati evacuati 50 abitanti della zona vicina al vulcano, che sono stati accolti da altre famiglie", ha spiegato la Secom in un comunicato. Il vulcano dell'isola Isabela è entrato in un processo eruttivo la sera di martedì, fatto che ha spinto le autorità a limitare l'accesso alla zona del vulcano. La Secom ecuadoriana ha specificato che "il Parco Nazionale Galapagos continua con le sue attività turistiche a eccezione dei settori vicini al vulcano Sierra Negra e all'ingresso della zona di El Cura", si legge ancora nella nota emessa dalle autorità.