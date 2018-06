Messico: elezioni,favorito Lopez Obrador

CITTA' DEL MESSICO, 28 GIU - E' cominciato dalla mezzanotte scorsa in Messico il primo dei tre giorni di riflessione previsti dalla legge elettorale in vista del voto di domenica per scegliere il successore per i prossimi sei anni del presidente uscente Enrique Peña Nieto. Gli ultimi sondaggi hanno confermato la tendenza, ormai considerata irreversibile, che assegna la vittoria al termine della campagna elettorale al candidato di centro-sinistra Andrés Manuel López Obrador, di 64 anni, al terzo tentativo con il movimento Morena di aggiudicarsi la massima carica dello Stato. I sondaggisti non mettono più in dubbio la vittoria di AMLO (sigla formata dalle iniziali del suo nome) - le elezioni presidenziali messicane sono a turno unico - anche se forniscono percentuali diverse del suo successo.