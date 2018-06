Iran, incendio in impianto petrolchimico

TEHERAN, 28 GIU - Un violento incendio si è sviluppato la notte scorsa in una raffineria all'interno del del complesso petrolchimico di Abadan, nella provincia sud-orientale iraniana di Khuzestan. Secondo quanto riferito il direttore del dipartimento di protezione civile locale, Kiumars Hajizadeh, l'incidente ha provocato il ferimento di sei persone, una delle quali versa in condizioni critiche. Al momento, l'incendio, le cui cause sono ancora sconosciute, è tenuto sotto controllo dai vigili del fuoco, che sono al lavoro per evitare che le fiamme si diffondano verso altre unità dell'impianto.