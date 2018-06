Thailandia, ragazzi grotta intrappolati

BANGKOK, 28 GIU - A causa dell'incessante pioggia, sono rimaste in pratica ferme per tutta la giornata di oggi le operazioni di soccorso per entrare nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, dove da sabato sono dispersi 12 calciatori tra gli 11 e i 16 anni assieme al loro allenatore. L'acqua, salita da ieri nonostante l'impiego di pompe di drenaggio, impedisce l'entrata nella grotta ai soccorritori. In alternativa, le squadre di soccorso - coadiuvate ora anche da esperti stranieri - stanno cercando di trovare altri passaggi per entrare nella grotta dall'alto, perlustrando la montagna sia con elicotteri sia con centinaia di persone a piedi nella giungla sempre più fangosa. A parte una piccola feritoia nella quale sono stati inseriti cibo e acqua, tuttavia, nessuna entrata alternativa è stata individuata. A oltre 120 ore dalla scomparsa del gruppo, in una Thailandia dove la storia monopolizza l'attenzione dei media, il timore di sempre più persone è che ormai sia troppo tardi.