PARIGI Sanchez a Italia,stop parole incendiarie 28/06/2018 - 13:00

'Efficaci in termini elettorali,ma non per risposta a emergenze'

PARIGI, 27 GIU - Intervistato dal quotidiano francese Le Monde nel giorno del vertice europeo sui migranti, il premier spagnolo, Pedro Sanchez, invita l'Italia "a chiedersi se le decisioni unilaterali possono essere una risposta efficace dinanzi a un problema globale. I discorsi incendiari possono essere efficaci in termini elettorali,ma non lo sono come risposta a questi drammi".