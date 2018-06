'Nessuna richiesta a Italia da OpenArms'

ROMA, 28 GIU - Non c'è stata alcuna richiesta da parte delle imbarcazioni della Ong catalana Proactiva Open Arms di entrare nelle acque territoriali o nei porti italiani. Lo si apprende da fonti qualificate secondo le quali, inoltre, la Open Arms si trova in area Sar libica mentre la Astral, l'altra imbarcazione della Ong con a bordo i quattro europarlamentari, si trova in acque internazionali in area Sar di Malta e sta navigando verso le coste africane. L'Ong aveva riferito che Italia e Malta negavano l'accesso alle loro acque internazionali.