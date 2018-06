Nigeria:schianto camion petrolio,9 morti

LAGOS, 29 GIU - Almeno nove persone sono morte dopo che un camion cisterna, che trasportava petrolio, si è schiantato e si è incendiato su un ponte a Lagos, in Nigeria. Lo riferisce in una nota l'agenzia statale per la gestione delle emergenze, aggiungendo che una delle vittime era un bambino. Altre quattro persone sono rimaste ferite e 54 veicoli hanno preso fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, avvenuto ieri sera. La nota precisa che polizia e vigili del fuoco sono sul posto per cercare di sgomberare la strada dalle auto distrutte, alcune delle quali ancora in fiamme.