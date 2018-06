BRUXELLES, 29 GIU - I 28 leader Ue hanno concordato di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk. I lavori del Consiglio europeo ricominceranno stamani alle 11 con le riunioni a 27 per fare il punto sulla Brexit e a 19 per discutere del rafforzamento e delle riforme dell'Eurozona.