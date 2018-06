Axios, 'Trump vuole ritirarsi dal Wto'

WASHINGTON, 29 GIU - Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto ripetutamente ad alti dirigenti della Casa Bianca che vorrebbe ritirarsi dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), una mossa che manderebbe in tilt il sistema commerciale globale a cui l'America contribuì a dare forma. Lo scrive il sito Axios, citando persone coinvolte nella discussione. Ma il segretario al Tesoro Steve Mnuchin ha dichiarato alla Fox che si tratta di "fake news". "Non ci sono breaking news...non è giusto", ha detto Mnuchin a Fox Business Network. "E' una esagerazione. Il presidente è stato chiaro, con noi e con altri, che è preoccupato per il Wto, pensa ci siano aspetti non equi, che la Cina ed altri hanno usato a loro vantaggio, ma siamo focalizzati sul libero commercio. Questo è ciò su cui siamo focalizzati, sull'abbattere le barriere" commerciali.