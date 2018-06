India, suora accusa vescovo di stupro

NEW DELHI, 30 GIU - La madre superiora di un convento di suore ha presentato presso un commissariato di polizia dello Stato meridionale indiano di Kerala una denuncia per violenze sessuali contro il vescovo cattolico Franco Mulakkal, responsabile della diocesi di Jalandhar, in Punjab. Lo riferisce oggi la tv News18. Nella sua denuncia la religiosa, di cui per ragioni legali non è stata resa nota l'identità, ha sostenuto che il vescovo la convocò per discutere "importanti questioni" nel 2014 e che, allora e nei due anni successivi, ha abusato di lei 14 volte. La polizia di Kuravilangad ha reso noto che il giorno precedente all'iniziativa della religiosa, il vescovo Mulakkal ha depositato in commissariato una denuncia in cui la accusa di tentativo di ricatto. Sulla vicenda, aggiunge l'emittente, è stata aperta una inchiesta.