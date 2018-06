ROMA, 30 GIU - Una scossa di magnitudo 6 è stata registrata alle 22:56 di ieri ora locale (le 5:56 odierne in Italia) al largo della costa ovest del Messico. Secondo i dati dell'agenzia sismologia statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro in mare a 45 km da El Ranchito (Jalisco). Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.