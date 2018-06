Siria, falliti negoziati per resa Daraa

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 GIU - Sono falliti oggi i negoziati nel sud della Siria tra forze ribelli e delegati militari russi per la resa degli insorti dalle zone coinvolte nell'offensiva governativa siriana, che prosegue per il 12/o giorno consecutivo. Lo riferiscono fonti locali a media libanesi e siriani, citando fonti vicine ai negoziati, cominciati ieri e interrotti oggi. Le fonti affermano che le condizioni poste dalla Russia agli insorti delle regioni di Daraa e Qunaytra, al confine rispettivamente con la Giordania e le Alture del Golan, sono "inaccettabili" per le forze delle opposizione. Secondo le fonti, i russi hanno chiesto ai ribelli di arrendersi e consegnare tutte le armi, oltre che cedere il controllo del valico frontaliero di Nassib con la Giordania. Sul terreno, le forze governative avanzano a nord e a est di Daraa, capoluogo della regione a ridosso della frontiera con la Giordania. L'agenzia Sana riferisce di numerose località che si sono arrese o che sono state "liberate" dall'esercito governativo.