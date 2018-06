Migranti: partono le proteste negli Usa

WASHINGTON, 30 GIU - Ha preso adesso il via a New York una delle più massicce marce di protesta fra quelle che percorreranno oggi per la gran parte della giornata tutti gli Stati Uniti, con circa 700 manifestazioni al grido di "le famiglie devono restare unite". Un fiume umano - si prospetta - per contestare la politica di 'tolleranza zero' voluta dall'amministrazione Trump in tema di immigrazione. Uno dei presidi di manifestanti più massicci è a Washington, in Lafayette Square, davanti alla Casa Bianca, dove si è già radunata una nutrita folla. Il presidente Donald Trump con la first lady Melania e il figlio Barron sono in New Jersey, passano il weekend nel golf club di loro proprietà, ma gli organizzatori della mobilitazione sono determinati a far riecheggiare il loro grido di protesta per tutti gli Stati Uniti, dove da giorni si svolgono marce e manifestazioni.