WASHINGTON, 30 GIU - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si fa 'sponsor' di un libro in uscita scritto dal suo ex portavoce Sean Spicer, lo giudica "ottimo" e invita a leggerlo. "Un mio amico e un uomo che ha davvero visto la politica e la vita come pochi altri potranno mai, Sean Spicer, ha scritto un ottimo nuovo libro 'The Briefing: Politics, the Press and the President'", ha scritto Trump su Twitter, "E' una storia raccontata sia col cuore sia con la competenza. Ottimo, compratelo!".