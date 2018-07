Libia, da Open Arms azioni di disturbo

IL CAIRO, 1 LUG - La guardia costiera libica, sulla propria pagina Facebook, denuncia un episodio di disturbo che, a loro dire, avrebbe portato avanti una settimana fa un'imbarcazione della ong spagnola Proactiva Open Arms. "L'organizzazione - si legge nel post pubblicato oggi - ha molestato di nuovo una delle nostre pattuglie, la nave Ras Jedir, tentando di sobillare i migranti illegali contro i guardacoste", un genere di azione che a loro dire succederebbe "abitualmente". Il fatto, riferiscono, è avvenuto domenica 24 giugno durante un salvataggio di 490 persone. Una nave della Proactiva Open Arms - denunciano - avrebbe spedito due gommoni per portare un'azione di disturbo. "A quest'organizzazione e ai loro omologhi - concludono - diciamo che facciamo ancora prova di pazienza e saggezza ma questo non significa che non siamo in grado di gestire queste azioni di disturbo".