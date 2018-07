Seehofer, esiti vertice Ue non bastano

BERLINO, 1 LUG - Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer è molto critico sugli esiti del vertice europeo raggiunto da Angela Merkel sulla migrazione e riterrebbe i risultati non "equivalenti" alla misura dei respingimenti immediati al confine, che vorrebbe eseguire in Germania. Lo scrive la Dpa, citando fonti presenti al presidio della Csu a Monaco. Seehofer, respinge anche la proposta della Merkel di inviare i migranti registrati in altri Paesi nei cosiddetti centri "Anker", ossia centri con obbligo di dimora, previsti dal suo masterplan.