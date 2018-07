Thailandia: soccorsi in grotta avanzano

BANGKOK, 2 LUG - I soccorritori che dal 23 giugno stanno cercando di salvare dodici ragazzi tra gli undici e i quindici anni e il loro allenatore persi in una grotta nel nord della Thailandia sono a poche centinaia di metri dal punto in cui si pensa che il gruppo possa aver trovato riparo di fronte all'innalzarsi del livello dell'acqua che li avrebbe bloccati all'interno. Lo riportano i media thailandesi. Secondo il governatore della provincia di Chiang Rai, che guida le ricerche attorno alla grotta Tham Luang, le squadre di soccorso sono a circa 400 metri dalla cavità rialzata chiamata "Pattaya Beach", e sono munite di provviste e bombole per l'ossigeno a sufficienza. Il percorso per arrivarci è però un cunicolo pieno di saliscendi e ricoperto dal fango. Alle ricerche partecipano circa un migliaio di persone, anche con l'ausilio di specialisti di sei Paesi stranieri. Nessun contatto è mai stato stabilito con il gruppo di dispersi.