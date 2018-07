BERLINO, 2 LUG - "Non mi lascio licenziare da una cancelliera che sta lì solo grazie a me". È quello che ha affermato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung oggi pomeriggio. Seehofer non si è mostrato disposto a tutto per far rientrare la crisi. Ha affermato di trovarsi in una situazione "inimmaginabile": "La persona che ho aiutato a insediarsi mi butta fuori. Io dovrei piegarmi e questo non posso farlo", ha aggiunto.