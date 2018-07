Corea Nord: Pompeo a Pyongyang il 5-7/7

PECHINO, 3 LUG - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo sarà a Pyongyang dal 5 al 7 luglio per "continuare le consultazioni e rendere effettivi i progressi fatti dal presidente Trump e dal presidente Kim a Singapore". Lo riferisce il Dipartimento di Stato, secondo cui Pompeo sarà impegnato in un'ampia missione dal 5 al 12 luglio con tappe, dopo la Corea del Nord, a Tokyo (7-8 luglio), Hanoi (8-9 luglio), Abu Dhabi (9-10 luglio) e Bruxelles (10-12 luglio). A Tokyo il segretario di Stato vedrà i leader di Giappone e Corea del Sud per discutere "l'impegno condiviso per la finale e completamente verificata denuclearizzazione del Nord oltre che di questioni bilaterali e regionali". Stessi temi ad Hanoi, mentre ad Abu Dhabi il focus è sul rafforzamento dei legami Usa-Eau in economia e sicurezza. A Bruxelles Pompeo, col presidente Trump, sarà al summit Nato (aumento spesa per la difesa e lotta al terrorismo), all'Usa-Ue Energy Council e al meeting dei ministri degli Esteri della Coalizione globale contro l'Isis.