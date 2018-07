(ANSA-AP) - KUALA LUMPUR (MALESIA), 3 LUG - E' stato arrestato in Malesia, nell'ambito di un'indagine su uno scandalo di corruzione, l'ex primo ministro Najib Razak. Lo hanno reso noto gli investigatori di una task force governativa che indagano su presunti furti e riciclaggio di denaro in un fondo di investimento statale. Razak apparirà in tribunale domani. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse precise mosse all'ex leader.