Migranti: Francia, 304 minori rinchiusi

PARIGI, 3 LUG - La detenzione amministrativa di migranti minorenni è aumentata del 70% lo scorso anno in Francia per raggiungere il livello record di 304 bambini rinchiusi insieme alle loro famiglie: è quanto dichiara oggi un gruppo di associazioni e Ong (Assfam-Groupe SOS, ForumRéfugiés-Cosi, France Terre d'Asile, Cimade, Ordre de Malte, Solidarité Mayotte) denunciando l'efficacia "molto limitata" di questo sistema di espulsione degli irregolari. Nel 2016, erano stati 179 i minori rinchiusi nei centri di detenzione amministrativa (Cra) con i rispettivi famigliari. Le associazioni sottolineano che i Cra sono "luoghi inappropriati e molto traumatizzanti per i bambini". Quindi ricordano "le numerose sentenze che condannano questa pratica". Un riferimento, in particolare, alle diverse condanne della Corte europea dei diritti umani. In totale, oltre 46.800 persone sono state poste nei centri di detenzione amministrativa (tra Francia continentale e territori d'Oltremare), contro 45.900 nel 2016, precisano le Ong.