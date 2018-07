Ben Stiller nuovo ambasciatore Unhcr

NEW YORK, 03 LUG - L'attore americano Ben Stiller e' stato nominato Ambasciatore di Buona Volontà dell'Unhcr, l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati. Unhcr ha annunciato la nomina mentre Stiller si trovava in missione per conto dell'agenzia in Guatemala. "Sono enormemente orgoglioso e onorato di assumere questo ruolo in una organizzazione che lavora instancabilmente in tutto il mondo per aiutare uomini, donne e bambini a scappare da guerre, terrore e persecuzioni", ha detto l'attore. Stiller ha aggiunto che proprio in Guatemala ha incontrato famiglie, inclusi bambini, molti scapati da Honduras e Salvador, che hanno sofferto in patria violenze oltre ogni immaginazione: "Sono vulnerabili, hanno sofferto immensamente e meritano di essere aiutati". L'attore si unisce ad altri celebri Goodwill Ambassador di Unhcr tra cui Cate Blanchett, la modella Alec Wek e l'atleta siriana Yusra Mardini. Angelina Jolie e' dal 2012 inviata speciale dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati.