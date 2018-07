Corte Suprema Usa, cattolica in pole

WASHINGTON, 3 LUG - E' la giudice federale Amy Coney Barrett, 47 anni, cattolica fervente, la donna della short list che Donald Trump potrebbe nominare lunedì prossimo alla Corte suprema per sostituire il dimissionario Anthony Kennedy. Lo scrivono i media Usa, scartando Sandra Day O'Connor perchè ultimamente avrebbe deluso molti conservatori. "Il presidente Trump è sempre più tentato dall'ipotesi di selezionare la prima donna giudice conservatrice della Corte Suprema, ripetendo ai suoi consiglieri che gli piace l'idea di fare una simile scelta storica in un clima in cui le donne dell' altro campo politico stanno giocando un ruolo cruciale", hanno riferito alla Cnn fonti coinvolte nel processo di selezione. L'idea di fare la storia sembra un fattore importante nell'ego smisurato del presidente, smanioso di tagliare traguardi senza precedenti, come nel caso della nomina di Gina Haspel come prima donna a capo della Cia o del vertice col dittatore nordcoreano.