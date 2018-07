Migranti Venezuela in 3 città brasiliane

ROMA, '3 LUG - Le autorità brasiliane trasferiranno oggi 164 migranti venezuelani dalla città di Boa Vista, capitale dello stato brasiliano di Roraima, al confine con il Venezuela, verso tre città del Paese, tra cui Rio de Janeiro, per permettere loro di iniziare una nuova vita dopo la fuga dalla crisi nel loro Paese di origine. Lo riporta il sito d'informazione Infobae. Cinquanta di loro hanno iniziato il loro processo di integrazione in alcune strutture di Rio de Janeiro, mentre 69 persone saranno portate in centri a Igarassu, e altri 45 viaggeranno a Conde, nell'ambito di un programma del governo brasiliano, con il sostegno dell'Onu, per distribuire l'intenso flusso migratorio dal Paese vicino. È la prima volta che queste tre città ospiteranno migranti venezuelani. Si andranno ad aggiungere a San Paolo, la città più grande del Paese, a Cuiaba e Manaus, che durante i mesi di aprile e maggio scorsi hanno accolto un totale di 527 persone.