Nato: Germania, Trump ha scritto a tutti

BERLINO, 3 LUG - "La lettera di Trump non era indirizzata solo a noi, ma anche ad altri paesi europei": lo ha detto la ministra della Difesa, Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda sulle reazioni tedesche alle affermazioni del presidente americano sul contributo finanziario dei partner della Nato, in un incontro con la stampa estera a Berlino, presso il ministero della Difesa, cui ANSA ha partecipato. "L'innalzamento del budget della nostra Difesa è iniziato nel 2014 con il presidente Obama", ha proseguito la ministra " e da allora è cresciuto con grande trasparenza". "La domanda non è solo quanto si arriverà a dare in termini di contributi economici in rapporto al Pil ma quanto si condividerà in termini di capacità militari e di contributi" tra gli alleati, ha continuato la ministra. La Germania è impegnata in numerose missioni nel mondo.