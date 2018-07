Usa: 92enne uccide figlio 72enne

WASHINGTON, 4 LUG - Una donna di 92 anni é stata arrestata in Arizona con l'accusa di aver ucciso il figlio di 72 anni che aveva minacciato di trasferirla in una casa di riposo. Anna Mae Blessing, che aveva vissuto con il figlio e la sua fidanzata per circa sei mesi a Fountain Hills (una cinquantina di chilometri a nordest di Phoenix), ha detto alle autorità di aver avuto una discussione con il figlio lunedì mattina dopo che si era lamentata del modo in cui veniva trattata e che questo aveva minacciato di trasferirla in una casa di riposo. Ha quindi riferito di aver preso due pistole che custodiva dagli anni '70 - una acquistata in un'armeria e una lasciatale dal marito defunto - di averle nascoste nelle tasche della sua vestaglia, quindi di aver affrontato il figlio finendo per esplodere contro di lui diversi colpi. Il corpo senza vita dell'uomo é stato trovato nella sua abitazione a Fountain Hills.