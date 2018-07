BERLINO, 4 LUG - Il tempo di permanenza nei centri di transito ai confini "può arrivare a 48 ore, questo prevede la Costituzione" per il fermo di polizia: lo ha detto la cancelliera Angela Merkel oggi in un'intervista all'emittente pubblica Ard. Questa proposta di Merkel potrebbe essere il ponte necessario per consentire un accordo con l'Spd, da subito contrario ai centri; questo si legge sulla stampa tedesca.