Scesi a terra i 60 migranti di Open Arms

MADRID, 4 LUG - Sono scesi tutti a terra dopo i primi controlli medici i 60 migranti tratti in salvo al largo delle coste libiche il 30 giugno giunti oggi al porto di Barcellona a bordo della nave della ong Open Arms. I 50 uomini sono stati trasferiti in autobus nella residenza sportiva della Generalità catalana a Esplugues de Llobregat, vicino a Barcellona. Delle cinque donne a bordo tre, incinte, sono state trasferite in un centro sanitario per ulteriori controlli. Fra i 60 migranti ci sono 5 minori, tre dei quali non accompagnati, che sono stati affidati ai servizi della Generalità. Le autorità spagnole hanno concesso ai 60 della Open Arms un permesso di soggiorno umanitario di 30 giorni.