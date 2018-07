Fonti, 'Trump voleva invadere Venezuela'

BOGOTA', 4 LUG - Lo scorso agosto, durante un incontro nello Studio ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe parlato con i propri assistenti della possibilità di invadere il Venezuela. A rivelare la conversazione è stato un funzionario senior dell'amministrazione Usa, che ha voluto restare anonimo. La fonte ha riferito che il suggerimento ha stupito i presenti all'incontro, tra cui l'ex Segretario di stato americano Rex Tillerson e l'ex consigliere per la sicurezza nazionale, il generale H.R. McMaster, che hanno poi lasciato l'amministrazione. Il funzionario ha riportato che in uno scambio durato circa cinque minuti, McMaster e altri si sono alternati per spiegare a Trump come un'azione militare sarebbe potuta ritorcersi contro il presidente Usa e avrebbe portato al rischio di perdere il sostegno duramente conquistato dai governi latinoamericani per punire il presidente Nicolas Maduro per aver portato il Venezuela lungo la strada della dittatura.