Gb,Mosca nega responsabilità gas nervino

MOSCA, 5 LUG - La rappresentanza della Russia presso l'Opac ritiene "stupido" pensare che ci sia Mosca dietro il presunto avvelenamento di una coppia con il Novichok ad Amesbury, in Inghilterra. La cittadina si trova ad appena 13 chilometri da Salisbury, dove a marzo l'ex spia russa doppiogiochista Serghiei Skripal e sua figlia Iulia furono avvelenati, sempre con una sostanza nervina di tipo Novichok. Allora la Gran Bretagna puntò il dito direttamente contro Mosca per la vicenda. "Quanto stupida credono sia la Russia - scrive su Twitter la rappresentanza russa presso l'Opac - per usare 'di nuovo' il cosiddetto Novichok proprio durante i Mondiali e dopo la sessione speciale della Conferenza dei Paesi membri della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche in cui è stata presa la decisione di dare all'Opac funzioni attributive? Lo spettacolo deve andare avanti?" .